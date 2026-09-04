zabıta 200. yılını ziyaret ve yatırımla kutladı

Mersin Büyükşehir zabıtası 200. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ile Zabıta Dairesi Başkanlığında görev yapan şube müdürleri, Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Ziyarette zabıta teşkilatının kent yaşamındaki rolü, yürütülen denetimler ve son dönemde yapılan yatırımlar ele alındı.

başkan seçer'in değerlendirmesi:

Başkan Vahap Seçer, kutlama vesilesiyle zabıta ekibini tebrik etti ve ekiplerin kentte düzenin sağlanması, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti. Seçer, personelin görevlerini kamu kurumuna yakışır disiplin, hassasiyet ve görev bilinciyle ifa etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kent genelindeki denetimlerin özen ve titizlikle yürütülmesinin önemine vurgu yapan Seçer, zabıta personelinin sahada vatandaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu hatırlattı ve belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesine katkılarından dolayı ekipleri kutladı.

bali'nin teşekkürleri ve altyapı yatırımları:

Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ise Başkan Seçer’e, zabıta teşkilatına sağlanan imkanlar, yapılan yatırımlar ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Bali, Seçer’in göreve geldiği günden bu yana zabıtanın teknolojik ve fiziki altyapısında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek telsiz, araç ve kamera sistemleri başta olmak üzere yapılan yatırımların zabıta hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığını ifade etti. Ziyaret, hem geçmişin anılması hem de sahada hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımların değerlendirilmesine imkân verdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ TAYFUR BALİ İLE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPAN ŞUBE MÜDÜRLERİ, ZABITA TEŞKİLATININ 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER’İ ZİYARET ETTİ.