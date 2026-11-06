Zaporijya'da insani yardım noktasına yönelik saldırıda can kaybı 53'e yükseldi

Zaporijya'da can kaybı artıyor
Rus ordusunun 2 Kasım Pazartesi günü Komyshuvakha köyünde, insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Olayın ardından yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
arama ve kurtarma çalışmaları:
Zaporijya Bölge Askeri İdaresi'nin geçici başkanı Mykhailo Semikin arama ve kurtarma çalışmalarının beşinci güne girdiğini açıkladı. Ekipler enkazda olabilecek kişilere ulaşmak için bölgedeki çalışmaları yoğunlaştırdı.
bölge yönetiminin açıklaması:
Semikin, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer arama ve tespit çalışmalarını sürdürüyor.
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