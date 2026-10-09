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Zembul kadın kooperatifiyle Tunceli mutfağı yeni kuşaklara ulaşıyor

Tunceli'de 7 kadının kurduğu Zembul Kadın Kooperatifi, 2019'dan bu yana yöresel tarifleri modern sunumla yaşatıyor ve kadınlara istihdam sağlıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zembul kadın kooperatifiyle Tunceli mutfağı yeni kuşaklara ulaşıyor

Kooperatifin kuruluşu ve hedefleri:

Tunceli merkezde 7 kadının girişimiyle kurulan Zembul Kadın Kooperatifi, kent mutfak kültürünü korumayı ve kadınların üretime katılımını artırmayı amaçlayan kolektif bir girişim olarak öne çıkıyor. Resmî olarak 2020 yılında faaliyete geçen kooperatifin hazırlık ve örgütlenme süreci 2019'a kadar uzanıyor.

Kooperatif, farklı köy ve ilçelerden gelen kadınların geçmişten gelen tariflerini ortak bir çatı altında birleştiriyor. Mevsimlere göre 13 ile 16 arasında değişen çalışan sayısıyla faaliyet gösteren Zembul, yerel mutfağın görünürlüğünü artırmayı ve tariflerin unutulmasını engellemeyi hedefliyor.

Yöresel tariflerde yenilik: sunum ve erişilebilirlik:

Zembul yöneticileri, yöresel yemeklerin özünün korunarak yeni neslin damak zevkine ve görsellik beklentisine uygun hale getirildiğini vurguluyor. Başkan Yıldız Gündüz Polat, tariflerin temelde aynı kaldığını; ancak sunum teknikleri, porsiyon boyutları ve yan ikram düzenlemeleriyle yemeklerin genç kuşaklar tarafından daha kolay benimsendiğini anlatıyor.

Bu yaklaşım sayesinde daha önce yalnızca özel dönemlerde yapılan lezzetler yıl boyunca erişilebilir hâle geldi. Kooperatifin ortak mutfağında tarifler standardize edilip gastronomik bakışla yeniden yorumlanıyor; böylece hem lezzet hem de servis kalitesi artıyor.

Kadın emeği, istihdam ve kültürel miras:

Zembul, sadece yemek üretmekle kalmıyor; aynı zamanda kadın istihdamını destekleyerek ekonomik hayata katılımı güçlendiriyor. Kooperatifin kolektif çalışma modeli, her köyün özgün tariflerini koruyup ortak bir tarif havuzuna dönüştürmeyi sağlıyor ve böylece bölgesel çeşitlilik korunuyor.

Polat, Anadolu mutfağının temel unsurlarının (hamur işi, tereyağı, et) Tunceli mutfağını şekillendirdiğini, bu mirası sahiplenmenin kendileri için gurur verici olduğunu belirtiyor. Zembul'ün çalışmaları, yöresel yemekleri sadece nostaljik bir hafıza olmaktan çıkarıp ticari ve kültürel olarak sürdürülebilir bir hale getiriyor.

Sonuç olarak Zembul Kadın Kooperatifi, kadın emeğini gastronomiyle buluşturarak hem yerel mutfak mirasını genç kuşaklara taşımakta hem de kadınların ekonomik yaşama daha görünür şekilde katılmasını sağlamaktadır.

TUNCELİ’DE 7 KADININ GİRİŞİMİYLE KURULAN ZEMBUL KADIN KOOPERATİFİ, YÖRESEL YEMEKLERİ YAŞATIRKEN...

TUNCELİ’DE 7 KADININ GİRİŞİMİYLE KURULAN ZEMBUL KADIN KOOPERATİFİ, YÖRESEL YEMEKLERİ YAŞATIRKEN KADIN İSTİHDAMINA DA KATKI SUNUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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