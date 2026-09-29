Zemzemiye köyünde dinamo hattından çıkan kıvılcım bahçede yangın çıkardı

Zemzemiye köyünde bahçe yangını

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde bir bahçede yangın çıktı. Olay kısa sürede fark edilerek yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve tespit:

Ekipler yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma ve incelemede, yangının sulama dinamosuna ait elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı değerlendirildi.

Hasar ve hukuki durum:

Yangında bahçede bulunan depo da yanarken, deponun içindeki bir koltuk ve çeşitli eşyalar zarar gördü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Arazi sahibi ile yapılan görüşmede, kişinin olayla ilgili olarak kimseye karşı şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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