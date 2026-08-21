Dolar 48,0243 +0,07%
Euro 56,1975 +0,22%
Bist 14.511,88 +0,80%
Altın Gram 7.159,91 +1,44%
EUR/USD 1,1688 +0,06%
Brent Petrol 94,07 +0,31%
--°

Zeytinburnu operasyonunda kamyonetten 83 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik ekiplerinin 20 Ağustos'ta Zeytinburnu'nda düzenlediği operasyonda kamyonetten 83 kilogram uyuşturucu ele geçirildi; bir kişi yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:01

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 08:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Zeytinburnu operasyonunda kamyonetten 83 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Olayın detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos günü Zeytinburnu'nda bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada kamyonet içinde toplam 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmanın parçası olarak planlandığı ve uygulandığı belirtildi. Ele geçirilen maddenin miktarı, olayın boyutunu ve soruşturmanın kapsamını ortaya koyuyor.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında bir şüpheli yakalandı. İlgili şahsın, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan mahkemeye sevk edileceği bildirildi. Emniyet birimleri, yakalanan şüphelinin bağlantılarına ve olası dağıtım ağlarına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Bu tür operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu akışını kesmeyi amaçlıyor ve ele geçirilen miktarın büyüklüğü, yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmanın sonucunu gösteriyor. Konuyla ilgili adli süreç ve soruşturmanın gelişmeleri yetkililerce takip ediliyor.

ZEYTİNBURNU&#039;NDA ARAÇTAN 83 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

ZEYTİNBURNU'NDA ARAÇTAN 83 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Darıca sahilinde üç kardeşin ölümü soruşturuluyor
images

defne'de asansör boşluğuna düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı
images

Kaman'da baba-oğul tartışması bıçaklı öldürmeyle sonuçlandı
images

Kuyuya düşen iki koyun itfaiye sayesinde sahibine kavuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaman'da baba-oğul tartışması bıçaklı öldürmeyle sonuçlandı

Dağ yöresinin saklı hazinesi: yüzlerce tümülüs ve antik yerleşim

Kuyuya düşen iki koyun itfaiye sayesinde sahibine kavuştu

Alaşehir'de üzüm sergisini talan eden yaban domuzları üreticiye büyük zarar verdi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız