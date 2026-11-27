Zigana'da kar ve sisin gün batımıyla birleştiği anlar:

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağında etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü, gün batımının sıcak tonları ve dağları saran sis bulutlarının birleşmesi dronla görüntülendi.

Dron görüntülerinin öne çıkan kareleri:

Dronla kaydedilen görüntülerde, karla kaplı sırtların arasında ilerleyen sis bulutları ve gökyüzünde gün batımının yarattığı renk geçişleri dikkat çekiyor. Beyaz örtü ile turuncu ve pembe tonlarının bir araya geldiği kompozisyon, doğanın farklı unsurlarını aynı karede topluyor ve ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Ziyaretçi yorumları:

Oğuzhan Çolak görüntüleri izlemek için Zigana'ya geldiğini söyleyerek, "Şu an kayak merkezindeyiz, çok güzel bir kar yağdı. Tam zirvedeyiz şu an. Manzarayı izlemeye geldik. Manzara mükemmel, sis de var. Herkese tavsiye ediyorum böyle bir kar manzarası, ormanlar hiçbir yerde bulunmaz" dedi.

Cafer Novruzov ise, "Kar yağışıyla birlikte Azerbaycanlı arkadaşlarımla buraya geldik. Burası çok güzel. Karadeniz’in en güzel dağlarından birisi. Gün batımı çok güzeldi, burada sislerin arasından Zigana köyünü seyretmek ayrıca çok güzeldi" ifadelerini kullandı. Görüntüler, bölgenin doğal çeşitliliğini ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi gözler önüne serdi.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Torul sınırlarında oluşan manzara, hem fotoğrafçıların hem de doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kaydedilen görüntüler, Zigana'nın farklı mevsim koşullarında sunduğu görsel zenginliği ortaya koyuyor.

GÜMÜŞHANE'NİN TORUL İLÇESİNDEKİ ZİGANA DAĞI'NDA GÜN BATIMI, KAR VE SİSİN BULUŞMASIYLA ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ MANZARA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.