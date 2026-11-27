Karşıyaka'da sandalyeyle çöp protestosu devam ediyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde toplanmayan çöplerin yol açtığı rahatsızlık, sosyal medya içerik üreticisi ve kent hafızası anlatıcısı Kadir Bilgetekin tarafından ilginç bir eylemle görünür kılındı. Biriken çöp yığınlarının önüne sandalye koyup oturan Bilgetekin, yaklaşık 40 gündür çektiği videolarla mahalledeki temizlik sorununu gündemde tutmaya çalıştığını belirtiyor.

Sandalye eylemi ve sosyal medya paylaşımları

Bilgetekin, Karşıyaka'daki çöpleri ve temizlik eksikliğini görüntüleyip sosyal medyada paylaşıyor. Çöplerin önüne sandalyeyi yerleştirip oturduğu anları paylaşarak hem görüntü kirliliğini belgelediğini hem de belediye yetkililerine çağrıda bulunduğunu söylüyor. Kendi ifadesiyle '40 gündür bu videoları çekiyorum. 40 gündür bu konuyu gündeme getiren içerikler üretiyorum. Karşıyaka’da herkes ilgi gösterdi. İlk başta kısa bir video çekmiştim. Eve giderken naçizane bir serzenişte bulunmuştum.' Bu paylaşımlar, ilçe gündeminde dikkat çeken bir yöntem olarak öne çıktı.

Aramalar, müdahaleler ve temizlik iddiası

İlk paylaşımlarının ardından Bilgetekin gece saat 22.00 sıralarında telefonla arandığını, kendisinden videoyu kaldırmasının istendiğini anlattı. Arayan kişinin görüntüleri çektiği çöp kamyonunun şoförü olduğunu belirten Bilgetekin, telefonda kendisine 'Abi ekmeğimizle oynuyorsun. O videoyu kaldır' dendiğini aktardı. Bu görüşme sonrası temizlik işleri müdürüyle iletişime geçmeye çalıştığını, ancak geri dönüş alamadığını söyledi.

Bilgetekin ayrıca paylaşımlarının ardından ilgili alanlarda temizlik yapıldığını belirtiyor. Yaklaşık 40 günlük süreçte çektiği 17-18’inci videoyu da dahil ederek, 'Ama her videoyu attıktan sonra o alan temizleniyor' iddiasında bulundu.

Günlük yaşamı etkileyen sorunlar

Çöp birikintilerinin yalnızca görüntü kirliliği yaratmadığını söyleyen Bilgetekin, bölgede sinek problemi yaşandığını vurguladı. Kış mevsiminde olmalarına rağmen sineklerin kaybolmadığını belirterek, 'Şu anda kış ayında olmamıza rağmen sinekler sürekli ağzımıza, burnumuza giriyor' dedi. Bu şikayetler, yerel yaşam kalitesi ve halk sağlığı açısından da endişe yarattığını gösteriyor.

Bilgetekin, sandalye protestosunu sürdürerek yetkililere seslenmeye devam ediyor ve bölgenin düzenli temizlenmesini, kalıcı çözüm bulunmasını beklediğini ifade etti: 'Umarım en kısa zamanda bir müdahaleyle bu çöp sorununa bir çözüm bulunur.'

Not: Haberde aktarılan tüm değerlendirmeler Bilgetekin'in sosyal medya paylaşımları ve söylemleri temel alınarak aktarılmıştır.

KADİR BİLGETEKİN