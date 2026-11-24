Program ve katılımcılar:

Kartepe ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen tören, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleştirildi. Programa Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Esra Çapar, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Müzikli sahne gösterisi:

Etkinlikte, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Tohumdan Fidana" adlı müzikli sahne gösterisi sunuldu. Gösteri, öğretmenlerin bireylerin yetişmesindeki ve geleceğin şekillenmesindeki rollerini ele alarak izleyicilerden beğeni topladı ve programın duygusal atmosferini güçlendirdi.

Emekliye vefa ve yarışma ödülleri:

Meslek hayatları boyunca eğitime katkı sunmuş olanlara yönelik bölümde, emekliye ayrılan Şener Meral, Fatma Yasemin Yazır ve Afet Uğur'a hizmet şeref belgeleri takdim edildi; tören, öğretmenlere yönelik saygı ve şükran duygusunu öne çıkardı.

Program kapsamında ayrıca ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim yarışmasında birinciliği Alper Miraç Palaz (İstasyon İlkokulu) aldı; ikincilik Reyhan Alhas (Suadiye İlkokulu), üçüncülük Defne Asya Çelik (Eşme İlkokulu) olarak açıklandı.

Şiir dalında birinciliğe Berra Köseoğlu (Hacı Halim Karslı Ortaokulu) yükselirken, ikincilik Şeyda Yılmaz (Ataevler Ortaokulu) tarafından elde edildi. Kompozisyon yarışmasında ise birinciliğe Gözde Olgun (Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi) layık görüldü; ikincilik Hatice Gül Tarhan, üçüncülük Berranur Pur oldu.

Programın sonunda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öğretmenlere günün anısına hediyeler takdim ederek emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti ve öğretmenlik mesleğinin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

KARTEPE'DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, EMEKLİYE AYRILAN 3 ÖĞRETMENE HİZMET ŞEREF BELGELERİ VERİLDİ, YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ.