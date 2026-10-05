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Zonguldak Kadırga Caddesi'nde asansör kazası: yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı

Zonguldak Kadırga Caddesi'nde sabah saatlerinde asansörün üç kat aşağı düşmesi sonucu Kazım K. yaralandı; itfaiye kurtarıp Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak Kadırga Caddesi'nde asansör kazası: yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı

Olayın özeti:

Zonguldak'ta bir binada meydana gelen kazada, binanın asansörü üç kat aşağı düştü. Asansör içinde bulunan Kazım K. olay sonucu yaralandı.

olayın yaşandığı yer ve zaman:

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kadırga Caddesi'nde gerçekleşti. Asansörün neden düştüğü henüz belirlenemedi.

kurtarma ve tedavi süreci:

Yardım çığlıklarının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri düşen asansörde bulunan Kazım K.'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kazım K.'nın durumunun iyi olduğu ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

soruşturma:

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA KADIRGA CADDESİNDE ASANSÖRÜN DÜŞMESİ SONUCUNDA KAZIM K. İSİMLİ KİŞİ...

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA KADIRGA CADDESİNDE ASANSÖRÜN DÜŞMESİ SONUCUNDA KAZIM K. İSİMLİ KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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