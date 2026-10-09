Zonguldak yollarında eş zamanlı uygulama: kural ihlallerine ceza

Denetimin kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak-Ereğli, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Bartın kara yollarında eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücü belgeleri ve araçların genel durumu kontrol edildi.

Kontrollerde özellikle sürücülerin ehliyet bilgileri, emniyet kemeri kullanımı ve araçların teknik şartlara uygunluğu öncelikli olarak incelendi.

uygulamada tespit edilen ihlaller:

Denetimler sırasında emniyet kemeri takmama ve araçlarda mevzuata aykırı teknik değişiklik yapıldığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine yetkililer tarafından ilgili sürücülere caydırıcı ve idari işlemler uygulandı ve gerekli cezai işlemler kayda geçirildi.

sürücülere yapılan uyarılar:

Polis ekipleri, kontroller sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımının önemi ve araçların periyodik bakımlarını yaptırmaları konularında uyarılarda bulundu. Uygulama sırasında sürücülere bilgilendirici yönlendirmeler yapılırken, kurallara uyumun trafik güvenliği için öncelikli olduğu vurgulandı.

Yetkililer, benzer denetimlerin bölge genelinde düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların kurallara riayet etmesinin hem can hem mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığını hatırlattı.

ZONGULDAK’TA POLİS EKİPLERİNCE ÜÇ FARKLI KARA YOLU GÜZERGAHINDA EŞ ZAMANLI TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLERDE TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETTİĞİ BELİRLENEN SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.