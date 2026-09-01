Zonguldak’ta adli yıl başladı: hızlı ve adil yargılama önceliği

Adli yıl töreni valilik önünde yapıldı

Zonguldak’ta 2026-2027 adli yılının açılışı için valilik önünde tören düzenlendi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zonguldak Barosu Başkanlığı Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı; resmi temsilciler, yargı mensupları ve baro üyeleri hazır bulundu.

Başsavcının mesajı:

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, yeni adli yılın ülke, yargı camiası ve Zonguldak için hayırlı olmasını diledi. Kapağan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde ve maden kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Kapağan, adaletin mahkeme kararlarından ibaret olmadığını vurgulayarak adaleti; vatandaşın devletine güvenmesi, hakkını ararken yalnız hissetmemesi, suçun karşılıksız kalmayacağı ve masumun haksız yere cezalandırılmayacağının bilinmesi şeklinde tanımladı. Yargı mensuplarının hukukun üstünlüğü, tarafsızlık, bağımsızlık, vicdani kanaat ve insan onuruna saygı ilkelerinden taviz vermeden görev yapması gerektiğini belirtti.

Başsavcı, yargılamaların hızlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, adaletin niteliğinden taviz verilmemesi gerektiğini şu şekilde özetledi: Adalet sadece doğru değil, aynı zamanda zamanında da tecelli etmelidir. Hız ile hakkaniyet arasında dengeli bir yaklaşım hedeflendiği vurgulandı.

Baronun gündemi ve hizmet binası planları:

Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç da söz alarak adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret olmadığını, haksızlığa uğrayanın yanında durabilmenin, güçsüzün sesini duyurmanın ve hak arayan yurttaşın karşısına duvar değil hukuk koyabilmenin önemini ifade etti. Kapkaç, hukukun olmadığı yerde toplumun yıprandığını ve devletin zayıfladığını kaydetti.

Kapkaç, baronun uzun süredir gündeminde olan Baro Hizmet Binası’nın geçen adli yılda satın alındığını hatırlattı. Bodrum katından terasına kadar 2 bin 450 metrekare alana sahip binada tadilat ve tefrişat çalışmalarının başlayacağı; tamamlandığında meslek içi eğitimler, toplantılar, genel kurullar ve sosyal etkinliklerin baronun kendi çatısı altında gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Yetkililer, yeni adli yılda hem yargılama sürecinin hızlandırılması hem de adaletin özünden ödün verilmemesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini yineledi.

ZONGULDAK'TA 2026-2027 ADLİ YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.