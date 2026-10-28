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Eskişehir'de cumhuriyet coşkusu valilik meydanı'nda çelenk töreniyle yükseldi

Eskişehir'de 29 Ekim'de valilik, garnizon ve büyükşehir temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla tören tamamlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de cumhuriyet coşkusu valilik meydanı'nda çelenk töreniyle yükseldi

Tören detayları:

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Valilik Meydanı'nda resmi çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önüne çelenkler sunulduktan sonra, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve devamında İstiklal Marşı hep birlikte okundu.

Protokol ve katılımcılar:

Törene, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törene ayrıca çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

Törenin akışı:

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri tarafından anıta sunulan çelenklerin ardından protokol sıralamasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi. Program, çelenklerin anıta arz edilmesiyle son buldu; kent merkezinde gerçekleşen bu başlangıç töreni, 29 Ekim etkinliklerinin resmi açılışını simgeledi.

Katılımcılar tören boyunca birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, ilçelerden gelen vatandaşların varlığı etkinliğe geniş bir toplumsal katılım görünümü kazandırdı. Resmi tören, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini anma odağını koruyarak tamamlandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VALİLİK MEYDANI&#039;NDA RESMİ...

ESKİŞEHİR'DE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VALİLİK MEYDANI'NDA RESMİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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