programın öne çıkanları:

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programı, kentteki eğitim camiasını buluşturdu. Etkinlikte hem mesleğe yeni adım atan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi hem de uzun yıllar hizmet vermiş emekli öğretmenlere takdir belgeleri sunuldu.

protokol ve katılımcılar:

Programa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Millî Eğitim Müdürü Uygar Keskin, il protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Katılım, kent genelinde öğretmenliğe verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

tören akışı ve etkinlikler:

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler şiirlerini seslendirdi. Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler, tören kapsamında gerçekleştirilen yemin töreni ile mesleğe adım attı. Uzun yıllar görev yapan emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilirken, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüller verildi.

Etkinlik, Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Öğretmen Kimdir?" adlı gösteri ile sona erdi; program, hem duygusal hem de kutlayıcı bir atmosferde tamamlandı.

ZONGULDAK’TA ÖĞRETMENLERE ÖZEL KUTLAMA PROGRAMI