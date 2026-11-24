Hisarcık'ta öğretmenler günü programı

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında, ilçede görev yapan öğretmenler ve eğitim camiası bir araya geldi. Etkinlik, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti ve program boyunca Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi vurgulandı.

katılımcılar

Programa; Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Eti Bor İşletme Müdürü Mesut Ak, çeşitli kurum müdürleri ile çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantı, ilçenin eğitim camiasını bir araya getirerek mesleki dayanışma ve sohbet için fırsat oluşturdu.

teşekkür ve kapanış

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, etkinliğin hazırlanmasına katkı sunan Mesut Ak ile katılım sağlayan Erkan Atam, kurum müdürleri ve tüm eğitimcileri teşekkür ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi ve öğretmenlerle aynı sofrada buluşmanın yarattığı memnuniyet öne çıktı.

HİSARCIK BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL ANLAMLI BULUŞMA