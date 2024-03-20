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7 aylık hamileydi: Gonca Vuslateri dünya evine girdi

Son olarak Bambaşka Biri dizisinde Sedef rolüne hayat veren Gonca Vuslateri, yedi aylık hamile olduğu sevgilisi Levent Bey ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendi.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 18:53
7 aylık hamileydi: Gonca Vuslateri dünya evine girdi

"Bambaşka Biri" dizisinde Sedef karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, bir süre önce hamile olduğunu duyurmuştu. Yedi aylık hamile olan Vuslateri, sevgilisiyle sadece adını bildiğimiz, tüm bilgilerini gizlediği bir törenle evlendi.

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Ünlü oyuncu, hamilelik sürecini ve bebeğinin cinsiyetini daha önce paylaşmıştı. Bebeğinin kız olduğunu öğrenen Vuslateri, anne olmanın heyecanını yaşıyordu.

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Vuslateri, sevgilisiyle ilgili konuşmuş ve bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu belirtmişti. İkilinin sektörlerinin farklı olmasına rağmen birlikte huzurlu bir ilişki sürdürdüklerini dile getirmişti.

Gonca Vuslateri'nin, sevgilisi Levent Bey ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde yapılan aile arasındaki nikah töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi. Hamilelikleri devam eden Vuslateri çifti, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

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