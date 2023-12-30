Acun Ilıcalı gönlünde yatan partiyi açıkladı

Acun Ilıcalı, son günlerde Mehmet Ali Erbil'e yönelik açıklamaları ve bazı iddialarıyla gündemdeydi. Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Acun Ilıcalı, burada Adnan Oktar, FETÖ ve oy vermiş olduğu partiye ilişkin sorulara yanıt verdi.

Cüneyt Özdemir, Acun Ilıcalı'ya herkesin merak ettiği bir soruyu sorudu ve sorusunu "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın olunması, servetini yapmada AK Parti ile arandaki ilişkinin etkisi var mı? Bu soruyu sana sormak bana zul gelse de seni Erdoğan mı zengin etti Acun?" şeklinde ifadeler kullanarak iletti.





Bu soruya yanıt veren Acun Ilıcalı ise “Dolayısıyla iki şeyi açıkça söylemem gerekiyor: Birincisi, cumhurbaşkanımızın benim mali durumumda hiçbir etkisi yok, bunu herkes gördü. Kanalım nedir? Önce Show, ardından Star. Burada puan almanın ve bir ekonomi yaratmanın nesi bu kadar sıra dışı anlamıyorum." ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımıza karşı çıkarsız bir sempatim var. AKP Partisi ile bir ilgim olduğunu hatırlamıyorum. Peki kime oy verdim? AKP Partisine oy verdim. Genel olarak sistemimiz başarılı oldu diye düşünüyorum. "

Acun Ilıcalı, Adnan Oktar ile FETÖ'nün suçlamalarını da reddetti. Acun Ilıcalı, Adnan Oktar'la tanışmasının üzerinden 35 yıl geçtiğini belirterek, "Bir şey olmadı, sonra o adam kayboldu" dedi.