Acun Ilıcalı ilk onun adını duyurmuştu! Son dakika yan çizdi: Survivor All Star kadrosundan çıktı!

Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Turabi Çamkıran'ın yarışmaya katılacağını açıklayan Acun Ilıcalı oldu. Turabi önceki gece yaptığı açıklamayla da hayranlarını şok etti.

“Gelemiyorum, sağlıcakla kalın”





Survivor'un güçlü isimlerinden Turabi, Instagram hesabından şunları paylaştı: "Arkadaşlar bana neden üzüldüğümü sorup duruyorsunuz. Ben söyleyeyim. Challenge'ı kazanıp Hollywood endüstrisine girdiğimde herkesin dikkatini çektim. Hatta Facebook'ta gördüğüm bilgiye göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyeleri. Onlara katılma karşılığında bana Beverly Hills'te lüks bir malikane, 100 milyon dolar gibi bir nakit ve yılda en az bir büyük bütçeli Hollywood filminde başrol oynamayı teklif ettiler. Teklifi hiç düşünmeden kabul ettim. Fakat, karşılığında sadakatimi sınamak için köpeğimi öldürmemi söylediler. Teklifi hemen reddettim. Daha sonra bir suikast düzenlemeye çalıştılar ama başarısız oldular. Hala çabalıyorlar ama çok şükür hala hayattayım, arkadaşlarım sayesinde. Kısaca İlluminati suikastı sonucu bu durumdayım. Survivor All Star 2024'e ne yazık ki sağlığım yetmeyecek. Bu efsane sezonda yarışmacılara başarılar diledim. Umarım herhangi bir sakatlık veya problem yaşanmadan iyi bir sezon geçirirler. İnanmayın. Şaka yapıyorum, Illuminati falan yok. İnternette gördüklerinize nanmayın ama bunu başaramayacağım. Lütfen sağlığınıza dikkat edin”