Acun Ilıcalı ilk onun adını duyurmuştu! Son dakika yan çizdi: Survivor All Star kadrosundan çıktı!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Survivor All Star 2024'ün yarışmacılarından Turabi Çamkıran'ın yarışmada olamayacağını duyurdu. Herkesin yakından tanıdığı Turabi bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Survivor'da iki kez kazanan, bir kez de beşinci olan Turabi, 2019 yılında The Challenge: War of the Worlds'de de şampiyonluk yaşamıştı. Turabi, yarışmaya katılamayacağını açıklayarak hayranlarını mutsuz etti.