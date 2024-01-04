Arda Turan, Seçil Erzan'dan bakın ne için para istemiş

Seçil Erzan tutuklandı. Futbol camiasını dolandıran kadına ilişkin ayrıntılar su yüzüne çıkıyor...

Arda Turan, Seçil Erzan'dan bakın ne için para istemiş
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İstanbul'da faaliyet gösteren bir banka müdürü olan Seçil Erzan, iddialara göre aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve iş insanlarının da bulunduğu 21 kişiyi yüksek fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırmak suçlamasıyla tutuklandı. Erzan'ın telefonundan çıkan bilgiler, olayın detaylarını gözler önüne seriyor.

Bilirkişi raporuna göre, futbolcu Semih Kaya'nın fona giren ancak parasını alamadığı ortaya çıktı. Mesajlarda, Erzan'ın Kaya'yı bir süre oyalayarak vaatlerde bulunduğu belirtiliyor. Kaya'nın, "Futbolu bıraktım ya ben senin lafına. Ben vazgeçtim hayatımdan." ifadeleri dikkat çekiyor.

Arda Turan ise eşi Aslıhan Turan'a pahalı bir çanta almak için Erzan'dan para istediği ortaya çıkan mesajlar arasında yer alıyor. Turan'ın, "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim." dediği mesaj, Erzan'ın "Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım." şeklinde cevap verdiği bilgisiyle devam ediyor.

seçil erzan

Özellikle Arda Turan'ın, Erzan'a "Beni insanlara nasıl rezil edersin? Beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben... İnsanların gözünde ne hale düştüm." şeklindeki mesajları, olayın duygusal boyutunu gözler önüne seriyor.

Erzan'ın, Turan'a verdiği sözleri tutamayışı sonucu, futbolcunun lüks eşyalarını satmak zorunda kaldığı ve mali sıkıntı içinde olduğu anlaşılıyor. Turan'ın, "Bugün kredi kartım kesiliyor, 6 Mart'a kadar ödemesi var... Bugünü hayatım boyunca unutmayacağım... Çok kötü bir hale düştüm... Ve kendimi yatıştıramıyorum. Beni ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum.. Düştüğüm hale bak, dilenci oldum" ifadeleri, yaşanan dramatik durumu vurguluyor.

Olay, ünlü isimlerin dolandırılması ve maddi sıkıntıya düşmeleriyle gündeme gelirken, Seçil Erzan'ın tutuklanmasıyla birlikte soruşturma derinleşiyor. Erzan'ın mağdurlara verdiği sözleri tutamaması ve bu durumun futbolculardan iş insanlarına kadar geniş bir kesimi etkilemesi, finansal dolandırıcılık olayının boyutunu ortaya koyuyor.

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