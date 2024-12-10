"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Selçuk Yöntem'in Hayatı Belgesel Oluyor

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’in etkileyici yaşam öyküsü, 'Selçuk Bey Yes Man' adlı belgeselde derinlemesine ele alınıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Hasan Adalı ve İlker Savaşkurt’un üstlendiği belgesel, Amirler Film imzasıyla bir yıldan fazla süredir çekiliyor.

Belgeselin İsmi Neden 'Yes Man'?

Belgeselin senaryosu Mehmet Kala tarafından kaleme alınırken, görüntü yönetmenliğini Can Erdoğant üstleniyor. Yaklaşık 100 dakika sürecek bu belgesel, Berlin, Londra, Köln, Bodrum, Kıbrıs, Ankara ve İstanbul gibi pek çok şehirde çekildi.

Belgeselde Beren Saat, Hazal Kaya, Hilal Saral, Oktay Kaynarca, Mehmet Aslantuğ, Haldun Dormen, Bülent Ortaçgil, Mustafa Altıoklar, Zuhal Olcay, Okan Bayülgen ve Mustafa Denizli gibi pek çok ünlü isim, Selçuk Yöntem ile ilgili anılarını paylaşıyor.

Belgeselin 'Yes Man' olarak adlandırılmasının nedeni, Amadeus oyununu kapalı gişe sahneleyen ve yurtdışında seminerler veren Selçuk Yöntem’in hayata karşı pozitif duruşu ve insanlara kattığı değerlerdir.

Yakında tamamlanacak çekimlerin ardından, 'Selçuk Bey Yes Man' belgeseli bir dijital platformda izleyicilerle buluşacak. Bunun yanı sıra, İlker Savaşkurt’un Netflix’te yayımlanan Layers Of İstanbul belgeselinin de 2. sezonu çok yakında izleyiciyle buluşacak.