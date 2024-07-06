Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç "Gölgede 39 Derece" filminde yeniden bir araya geliyor

AYÇA AYŞİN TURAN VE FURKAN ANDIÇ'IN YENİ PROJESİ: "GÖLGEDE 39 DERECE"



Türkiye'nin sevilen oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, başrollerini paylaştıkları "Meryem" dizisinin ardından uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geliyor. Bu kez, romantik komedi türündeki "Gölgede 39 Derece" adlı filmde kamera karşısına geçecekler.

"Gölgede 39 Derece" filminin yönetmen koltuğunda Tunç Şahin oturuyor. Senaryo ise Uygar Şirin'e ait. Film, İzmir'de çekimlerine devam ediyor ve romantik bir komedi öyküsünü izleyicilerle buluşturacak.



Ayça Ayşin Turan, filmde Kumru Tanyas karakterine hayat verecek. Kumru, hırslı bir avukat olarak izleyici karşısına çıkacak. Furkan Andıç ise Fatih karakterini canlandıracak. Fatih, müzik dünyasında yer alan bir müzisyen olarak hikayeye dahil olacak.



FİLMİN KONUSU

"Gölgede 39 Derece" filminin konusu, Kumru'nun yaşadığı büyük bir hayal kırıklığı sonrası İzmir'e dönmesini ve tesadüfen Fatih ile karşılaşmasını merkeze alıyor. İkilinin hayatları arasında gelişecek romantik ve komik olaylar filmde izleyiciye sunulacak.

Filmin vizyon tarihi henüz netlik kazanmış değil, ancak yıl sonuna doğru Prime Video'da yayınlanması planlanıyor. Bu sayede, film geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak ve Türk sinemasının uluslararası platformdaki yerini güçlendirecek.



AYÇA AYŞİN TURAN VE FURKAN ANDIÇ'IN İŞBİRLİĞİ

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, "Meryem" dizisindeki başarılı performanslarıyla tanınmış ve bu projeleriyle geniş bir hayran kitlesi edinmişlerdi. "Gölgede 39 Derece" ile birlikte yeniden bir araya gelmeleri, Türk sineması açısından heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ayça Ayşin Turan, başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip ve birçok dizi ve filmde önemli roller üstlendi. En son olarak "Meryem" dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı ve oyunculuk yeteneği ile dikkat çekti.



Furkan Andıç ise genç yaşına rağmen Türkiye'nin tanınmış oyuncuları arasında yer alıyor. Farklı projelerde gösterdiği başarılı performanslarla kendini kanıtlayan Andıç, "Meryem" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce sevildi.

