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Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı: Safiye Soyman'ın giyim tarzı dikkat çekti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bahar Öztan, 61 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Safiye Soyman'ın giyim tarzı ise tepki çekti

Yayın Tarihi: 22.03.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 19:20
Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı: Safiye Soyman'ın giyim tarzı dikkat çekti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan'ın vefat haberi Türk sineması sevenleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncunun cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye katılan ünlü isimler arasında Safiye Soyman da yer aldı. Ancak Soyman'ın cenazeye olan kıyafeti ve tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, cenazeye bu kadar renkli ve iddialı bir kıyafetle gelmenin uygun olmadığını ifade ederken, bazıları ise makyajlı olmasının ve kırmızı çanta taşımasının uygun olmadığını belirtti.

cenaze

Safiye Soyman'ın tarzına yapılan bu yorumlar, cenaze töreniyle ilgili sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Kimi insanlar Soyman'ın tarzını eleştirirken, kimileri de herkesin kendi tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

cenaze

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