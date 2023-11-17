Kısmetse Olur'un efsane ismi Ayça Ekin Beğen son haliyle sosyal medyayı salladı

Bir zamanların efsane yarışması Kısmetse Olur'un bomba isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler tanımakta zorlandı. Kısmetse Olur'u favori ismi Ayça'nın son hali haberimizde.

Kısmetse Olur'un efsane ismi Ayça Ekin Beğen son haliyle sosyal medyayı salladı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumuyla izleyici karşısında buluşan Kısmetse Olur bir döneme damgasını vururken izleri ise günümüzde devam etmektedir. Kısmetse Olur'un en ünlü isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ayça Ekin Beğen'in son hali...

Kısmetse olur Ayça

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan bir zamanların fenomen gelin adayı şimdilerde instagram fenomeni olarak paylaşımlarına devam etmektedir. Ayça'nin stil değiştirmesiyle farklı biri olması ise görenleri şaşkına sürükledi. Ciddi kilo artışı görülürken takipçilerinden ise 'Ne kadar değiştin','Kilo almışsın', gibi yorumları geldi. 

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