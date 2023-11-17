Kısmetse Olur'un efsane ismi Ayça Ekin Beğen son haliyle sosyal medyayı salladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumuyla izleyici karşısında buluşan Kısmetse Olur bir döneme damgasını vururken izleri ise günümüzde devam etmektedir. Kısmetse Olur'un en ünlü isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ayça Ekin Beğen'in son hali...





Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan bir zamanların fenomen gelin adayı şimdilerde instagram fenomeni olarak paylaşımlarına devam etmektedir. Ayça'nin stil değiştirmesiyle farklı biri olması ise görenleri şaşkına sürükledi. Ciddi kilo artışı görülürken takipçilerinden ise 'Ne kadar değiştin','Kilo almışsın', gibi yorumları geldi.