Nagihan Karadere'ye büyük şok: Evlatlıktan reddedildi!

Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi! Abisinin paylaşımı gündem oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAGİHAN KARADERE'YE BÜYÜK ŞOK

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere'yi ailesi evlatlıktan reddetti. Karadere'nin ağabeyi sosyal medya hesabında paylaşım yaparak 'Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veririz.' paylaşımını yaptı. Survivor All Star yarışma kadrosunda yer alacağı öğrenilen Nagihan Karadere ile ilgili evlatlıktan reddetme davası açıldığı öğrenildi.





Sporcunun ağabeyi Fehmi Karadere sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; 'Ben ve ailem için Nagihan Karadere isimli bir aile üyesi kalmadı ve adli makamlarla görüşerek annem ve babam için evlatlıktan reddetmeleri için mahkemeye başvurumuzu yaptım. Bu kişinin ailemizle ilgili hiçbir hakkı kalmadı. Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veririz.' Nagihan Karadere ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.