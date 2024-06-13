Bahar ve Nihal Candan kardeşler 4 Eylül'de hakim karşısına çıkıyor

Bahar ve Nihal Candan Kardeşler Hakkında Suç Örgütü ve Dolandırıcılık İddiaları



Sosyal medya dünyasında tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler, "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla 4 Eylül tarihinde Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. Bu davada Bahar Candan için 14 ila 44 yıl, Nihal Candan için ise 8 ila 24 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

22 Sanıklı Dev Soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yürütülen geniş çaplı bir soruşturmanın detaylarını ortaya koyuyor. Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek'in yanı sıra, 20 sanık daha "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanacak.

"Sazan Sarmalı" Dolandırıcılık Yöntemi

İddianameye göre, suç örgütünün elebaşları olarak belirlenen Onur Apaydın ve İlker Oflu liderliğindeki şebeke, dolandırıcılık ve tefecilik yoluyla gelir elde etmek amacıyla kurulmuş. Örgüt üyeleri, "Sazan Sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullanarak faaliyet göstermişler. Bu yöntemle birçok kişiyi mağdur eden örgütün aktif üyeleri arasında Bahar ve Nihal Candan kardeşler de yer alıyor.

Mahkeme 4 Eylül'de Başlıyor

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda, davanın ilk duruşması 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Alisya Bahar Candan hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenirken, Gülnihal Çiçek için aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.