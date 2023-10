Ezgi Mola'nın bebeğinin adı belli oldu! Can dostu yanlışlıkla ifşaladı!

Sevilen oyuncu Ezgi Mola'nın en yakın arkadaşlarından biri bebeğinin ismini ağzından kaçırdı! Mola daha önce söylememişti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EZGİ MOLA'NIN BEBEĞİNİN İSMİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

Hem sosyal medyada hem de yer aldığı projelerde gerek oyunculuğuyla gerek kişiliğiyle sevilerek takip edilen oyuncu Ezgi Mola uzun senelerdir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile dünya evine girdi ve bir bebek bekledikleri müjdesini sevenleriyle paylaştı.





Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola'nın yakın dostlarından olan Merve Dizdar bebeğin ismini ağzından kaçırdı! Dizdar katıldığı bir törende basın mensuplarının Ezgi Mola ile ilgili sorularına şu şekilde cevap verdi; 'Teyze olacağım için çok heyecanlıyım. İlk kez en yakın arkadaşlarımdan birinin bebeğine şahit olacağım, bir tarifi yok. Az kaldı. Can bizim canımız, en büyük hediyemiz olacak. Onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kimin koyduğunu bilmiyorum, onu Ezgi'ye sorun.'