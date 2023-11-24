Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu’dan Sonra İlk Kez İstanbul İçin Son Çağrı’da Buluştu!

İstanbul İçin Son Çağrı, Bugün Vizyona Girdi

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi, bugün sinemaseverlerle buluştu. Film, İstanbul’un yıkımını ve yeniden doğuşunu konu alıyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, film öncesi Ajaba isimli programın konuğu oldular. Programın sunucusu İbrahim Selim, ikiliye filmle ilgili sorular yöneltti.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Neden Bu Filmi Seçtiler?

İbrahim Selim, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’a, “Aşk-ı Memnu’dan sonra sizi bir araya getiren bu filmi kabul etmenizin sebebi neydi?” diye sordu. Kıvanç Tatlıtuğ, şöyle cevap verdi: “Bu filmi kabul etmeden önce, daha sert ve ciddi rollerde oynamıştım. Bu rollerden sıkılmıştım ve farklı bir şey yapmak istiyordum. Eğer bana ilginç bir proje gelmezse, bir süre ara vermeyi planlıyordum. Tam da böyle düşündüğüm bir zamanda, bu film teklifi geldi. Hikayeyi çok beğendim ve hemen kabul ettim. Bu film, uzun zamandır yapmak istediğim ve özlediğim bir iş oldu.”

Beren Saat ise, şunları söyledi: “Ben de, dramatik rollerde oynamaktan yorulmuştum. Eğlenerek oynayabileceğim bir iş arıyordum. Bu film, tam da aradığım şeydi. Hem oyuncu hem de izleyici olarak keyif aldım.”