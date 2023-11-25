Beşiktaşlı Şarkıcı Simge Sağın: Icardi'ci Oldum

Simge Sağın, Icardi’ye Olan Hayranlığını Dile Getirdi

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon attığı gollerle hem takımının şampiyonluğuna katkı sağladı hem de Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi edindi. Icardi’nin en büyük hayranlarından biri ise Beşiktaşlı şarkıcı Simge Sağın oldu. Simge, Icardi’nin gol sevincinde kullandığı “Aşkın Olayım” şarkısının sahibi olarak hem mutluluk duyduğunu hem de Icardi’ye sempati beslediğini söyledi.

Simge: “Ben Icardi’ci Oldum”

Simge Sağın, Icardi hakkında konuştu. Simge, “Ben Icardi’ci oldum. İnanılmaz sempati duyuyorum. Galatasaray taraftarları da bana çok güzel mesajlar attı. Ben de onlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Galatasaray Taraftarları: “Wanda Nara Duymasın”

Simge’nin Icardi’ye olan hayranlığı, Galatasaray taraftarları, Icardi’nin kıskanç eşi Wanda Nara'nın Simge’nin sözlerini duymasından endişe etti.