Bu fotoğraftakilerin hepsi şimdi paraya para demiyor! Yıllar önce çekilen o kare yeniden gündem oldu

Sosyal medya fenomenine ilişkin dikkat çeken paylaşımlara imza atan Alp Kılınç, X hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla gündem yarattı.

"Hepsinin ortak noktası Dubai ve Gürcistan'a gidiyor olmaları."

Alp Kılınç'ın paylaştığı son fotoğrafta sosyal medya fenomenlerinin yemek masasında oturduğu görülüyor. Kılınç bu fotoğraf hakkında yaptığı yorumda ise "Hepsinin ortak noktası Dubai ve Gürcistan'a gitmiş olmaları." şeklinde ifadeler kullanıyor.





Fenomenler incelenmeye alındı..

Başta Dilan Polat ile Engin Polat'ın yer aldığı isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın, sosyal medya platformlarında içerik üreten 600 fenomen hakkında kapsamlı soruşturma yürüteceği ortaya çıktı. İçerik yaratıcılarından da bilgi alınacağı öğrenildi.

ALP KILINÇ TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bu fenomenlerle ilgili dikkat çekici bilgiler ve şüpheli fikirler yayılırken, Alp Kılınç, Dilan Polat ile Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından dikkat çeken diğer fenomenlerin biyolojisine ilişkin paylaşımlar yaparak bu paylaşımlarının ardından tehdit mesajı aldığını söyledi.

KILINÇ, BAKAN YERLİKAYA'YA SESLENDİ

Alp Kılınç, "Umarım devlet bir an önce müdahale eder, aksi takdirde gençliğimde bir yerlerde gasp edilen hakları ararken vurulacağım" dedi. Kılınç'ın paylaştığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kimliğini gösteren son fotoğraf ortalığı karıştırdı.

HERKESİN BİR GÜZELLİK MERKEZİ VAR

Paylaşılan fotoğrafta ise Dilan Polat ve Engin Polat'ın yanı sıra, Nez Demir'in, Eylül Öztürk'ün, Tolunay İlayda Topal'ın olduğu görülürken Kılınç, paylaşımının altına şunları yazdı: “Gördüğünüz bu fotoğraf, sürekli altını çizdiğim günlerden (Kasım 2019) önce çok hızlı paylaşılan bir kare. Bu fotoğrafın en önemli özelliği bu karedeki herkesin bir güzellik merkezi sahibi olması, şubeleri olması, Dubai, Gürcistan ve Türkiye arasında seyahat etmesi ve aniden zengin olmasıdır."





“YURTDIŞINA UÇMADAN ÖNCE BUNLARIN KONTROL EDİLMESİ GEREKİR”

Kılınç, paylaşımının devamında ayrıca, "Bu ev kime ait? Eylül Öztürk nasıl bir anda yurtdışına taşınıp Florya'da 11 ev satın aldı? Konakları nasıl yaptırdı? Amerika'da nasıl ev alıp oraya yerleşti? Instagram'da detaylı olarak paylaşıyorum. Diğerleri gibi bu isimlerinde yurt dışına çıkmadan gerekli incelenme işlemlerinin yapılması lazım!" şeklinde ifadeler kullandı ve Bakan Yerlikaya`yı da etiketledi, Kılınç, sürekli tehdit mesajlarını aldığını belirterek "@AliYerlikaya ihbar istiyordunuz sizde.. Bakın ben paylaştım sizler de inceleyebilirsiniz" dedi.