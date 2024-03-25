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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken açıklamalar

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'in ünlü dergisi Gente'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nara'nın sözleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 22:55
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken açıklamalar

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ülkesi Arjantin'in tanınmış dergilerinden Gente'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nara'nın röportajında en dikkat çeken ifadelerden biri, "Kızlar sadece para ister!" oldu. Nara, "Para, para... Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri" şeklinde konuştu.

icardi

Ayrıca Nara, paraya büyük değer verdiğini ve kazandığı parayı iyi yatırımlara yönlendirdiğini belirtti. "Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum" dedi.

Nara, çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, onların da kendisine benzer bir cesarete sahip olduğunu belirtti. "Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel" şeklinde konuştu.

Sağlık durumuyla ilgili olarak ise Nara, "Bu çok uzun ve ömür boyu sürebilecek bir şey ve biz de süreçteyiz" açıklamasını yaptı.

Wanda Nara, evlilik ve ilişkiler hakkında da görüşlerini paylaştı. "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler" dedi.

icardi

Ayrıca Nara, çocuklarının da kendisi gibi uygun bir eş bulmalarını dilediğini belirtti. "Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar" dedi.

Sadakatsizlik konusunda ise Nara, "Duruma göre değişir, bazıları asla affedilmez. Bazıları sizi ayırır ve bütün bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeyler vardır" şeklinde konuştu.

Wanda Nara'nın bu açıklamaları, futbolseverler ve magazin takipçileri tarafından merakla karşılandı.

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