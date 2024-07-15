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Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti, ilk çocuklarına Luna ismini verdi

Başarılı ve güzel oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte ilk çocuklarına Luna ismini verdi. Detaylar ve yeni anne olan Burcu Biricik'in mutluluğuyla ilgili bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 23:49
Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti, ilk çocuklarına Luna ismini verdi

Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Burcu Biricik, bugün büyük bir mutluluğu yaşadı ve ilk kez anne oldu. 2016 yılında fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile dünyaevine giren Biricik çifti, bir süredir bebek heyecanı yaşıyordu. Beklenen gün geldi ve Burcu Biricik, 35 yaşında kızlarına Luna ismini vererek annelik serüvenine adım attı.

BEKLENEN AN GELDİ: LUNA DÜNYAYA GELDİ

Biricik ve eşi Emre Yetkin'in uzun süren bekleyişi sona erdi. İstanbul'da dünyaya gelen Luna, anne Burcu Biricik ve bebeğin sağlıklı olduğu öğrenildi. Aile, Luna'nın doğumuyla büyük bir sevinç yaşarken, sosyal medya hesaplarından da bebeklerinin ilk fotoğraflarını paylaştı.

Burcu Biricik, annelik duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, "Hayatımızın en büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Luna'nın doğumumuzla birlikte hayatımıza getirdiği neşe tarif edilemez. Çok minnettarız ve bu güzel yolculuğa başladığımız için çok mutluyuz" dedi. Yetkin de, kızları Luna'nın doğumunu "hayatlarının en anlamlı günü" olarak nitelendirerek duygularını paylaştı.

LUNA İSİMİNİN ANLAMI

Biricik ve Yetkin çifti, kızlarına Luna ismini vererek özel bir anlam yükledi. Luna, Latince kökenli bir isim olup, "ay" anlamına gelir. Bu isim seçimiyle çift, kızlarının hayatına ay gibi aydınlık getireceğine inandıklarını ifade etti.

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