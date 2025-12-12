DOLAR
Denizli'de Düğün Hediyesi: 100 Bin TL Değerinde Anadolu Çoban Köpeği

Denizli Çivril'de Muammer ve Tuğba Akçümen'in takı merasiminde, Süleyman Gültekin tarafından yaklaşık 100 bin TL değerinde yavru Anadolu çoban köpeği hediye edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:10
Denizli'de Düğün Hediyesi: 100 Bin TL Değerinde Anadolu Çoban Köpeği

Denizli'de Düğün Hediyesi: 100 Bin TL Değerinde Anadolu Çoban Köpeği

Takı merasiminde şaşkınlık yaratan hediye

Denizli'nin Çivril ilçesinde Muammer ile Tuğba Akçümen çiftinin düğününde, takı merasimi sırasında ilginç anlar yaşandı.

Damadın arkadaşı Süleyman Gültekin tarafından salona getirilen yavru Anadolu çoban köpeği, davetliler ve genç çifti hayrete düşürdü.

Hediyenin değeri yaklaşık 100 bin TL olarak belirtildi. Hediye karşısında çift ilk anda ne olduğunu anlayamadı; davetliler köpekle fotoğraf çektirdi.

