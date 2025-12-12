Denizli'de Düğün Hediyesi: 100 Bin TL Değerinde Anadolu Çoban Köpeği

Takı merasiminde şaşkınlık yaratan hediye

Denizli'nin Çivril ilçesinde Muammer ile Tuğba Akçümen çiftinin düğününde, takı merasimi sırasında ilginç anlar yaşandı.

Damadın arkadaşı Süleyman Gültekin tarafından salona getirilen yavru Anadolu çoban köpeği, davetliler ve genç çifti hayrete düşürdü.

Hediyenin değeri yaklaşık 100 bin TL olarak belirtildi. Hediye karşısında çift ilk anda ne olduğunu anlayamadı; davetliler köpekle fotoğraf çektirdi.

