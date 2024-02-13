Çağatay Ulusoy, NOW tanıtımında neden yoktu? İşte cevabı

Çağatay Ulusoy'un NOW tanıtımına katılmama nedeni ortaya çıktı

FOX TV, isim hakkının süresi bitince bu akşamdan itibaren NOW adıyla yayına devam ediyor. Kanalın yeni adı ve logosu, ana haberde yayınlanan tanıtımla resmen ilan edildi.

NOW'un Yıldızları tanıtımda boy gösterdi

NOW'un tanıtımı, kanalın popüler dizilerinin oyuncularının katılımıyla yapıldı. Tanıtımda kanalın sevilen yüzleri bir araya geldi. Fakat tanıtımda Çağatay Ulusoy yer almadı.

Çağatay Ulusoy tanıtımda neden yer almadı?

Sümeyye Aydoğan'la başrolü paylaştığı Gaddar dizisiyle NOW'da izleyiciyle buluşan Çağatay Ulusoy, tanıtım çekimlerine katılmadı. Ünlü oyuncunun bu kararının arkasında şaşırtıcı bir neden yatıyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu habere göre, Çağatay Ulusoy, "Sözleşmemde yazmıyor" diyerek tanıtım çekimlerine gitmedi. Yapımcı firma, Ulusoy'u ikna etmek için uğraşsada oyuncuyu tanıtıma katılmadı.