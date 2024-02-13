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Çağatay Ulusoy, NOW tanıtımında neden yoktu? İşte cevabı

FOX TV’nin NOW’a dönüşümünde NOW'un yıldızları tanıtımda boy gösterdi. Çağatay Ulusoy’un tanıtımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı ve ünlü oyuncu, sözleşmesinde olmadığı gerekçesiyle tanıtıma katılmadığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:33
Çağatay Ulusoy, NOW tanıtımında neden yoktu? İşte cevabı

Çağatay Ulusoy'un NOW tanıtımına katılmama nedeni ortaya çıktı

FOX TV, isim hakkının süresi bitince bu akşamdan itibaren NOW adıyla yayına devam ediyor. Kanalın yeni adı ve logosu, ana haberde yayınlanan tanıtımla resmen ilan edildi.

NOW'un Yıldızları tanıtımda boy gösterdi

NOW'un tanıtımı, kanalın popüler dizilerinin oyuncularının katılımıyla yapıldı. Tanıtımda kanalın sevilen yüzleri bir araya geldi. Fakat tanıtımda  Çağatay Ulusoy yer almadı.

Çağatay Ulusoy tanıtımda neden yer almadı?

Sümeyye Aydoğan'la başrolü paylaştığı Gaddar dizisiyle NOW'da izleyiciyle buluşan Çağatay Ulusoy, tanıtım çekimlerine katılmadı. Ünlü oyuncunun bu kararının arkasında şaşırtıcı bir neden yatıyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu habere göre, Çağatay Ulusoy, "Sözleşmemde yazmıyor" diyerek tanıtım çekimlerine gitmedi. Yapımcı firma, Ulusoy'u ikna etmek için uğraşsada oyuncuyu tanıtıma katılmadı.

Çağatay Ulusoy, NOW tanıtımında neden yoktu? İşte cevabı

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