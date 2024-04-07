Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ küslük iddialarına yanıt geldi

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları magazin gündemini meşgul ediyordu. Ulusoy iddialar hakkında konuştu

Yayın Tarihi: 07.04.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 16:33
Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ küslük iddialarına yanıt geldi

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yakın dost oldukları biliniyordu. Ancak son zamanlarda aralarının açıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialara Çağatay Ulusoy, bir açıklama yaparak yanıt verdi.

Ulusoy, bir mekandan çıkarken gazetecilerle sohbet ederken herkesin bayramını kutladı. Ardından "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum, bu gün de yorgunum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy, "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını ifade etti.

gaddar

İLGİLİ HABERLER

Yüksek maaşla emeklilik yolu açıldı! Milyonlarca çalışana yeşil ışık yakıldı

Yüksek maaşla emeklilik yolu açıldı! Milyonlarca çalışana yeşil ışık yakıldı

Evinin tapusu olanlara flaş uyarı! Bakanlık bu sabah milyonlarca kişiye duyurdu

Evinin tapusu olanlara flaş uyarı! Bakanlık bu sabah milyonlarca kişiye duyurdu

Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Gram altında felaketin ayak sesleri! 3000 TL için o tarihi işaret ettiler

Gram altında felaketin ayak sesleri! 3000 TL için o tarihi işaret ettiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti
2
Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı
3
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan kötü haber: Hastalığını açıkladı
4
Beyazıt Öztürk'ün eski aşkı ifşa oldu! Sır gibi sakladığı isim bakın kim çıktı!
5
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Beria Özden'e sert çıktı!
6
Dilan ve Engin Polat'tan yeni gelişme: Engin Polat'ın cezaevinden fotoğrafı sızdırıldı!
7
Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Zengin olmak isteyene Selçuk Geçer tüyoyu verdi! Parasını buna yatıran yan gelip yatacak

Yüksek maaşla emeklilik yolu açıldı! Milyonlarca çalışana yeşil ışık yakıldı

Halıdaki ütü yanığı izlerini silgi gibi siliyor! Yeni halı almanıza gerek kalmayacak

Gram altında felaketin ayak sesleri! 3000 TL için o tarihi işaret ettiler

Kamu bankasından bayram öncesi 7500 TL hediye! Bu kez ne promosyon ne de ikramiye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, dolgun maaş avantajıyla

TOGG'a bütçesi yetmeyene yarı fiyatına yerli otomobil! Üstelik elektrikli

İçişleri Bakanlığı çok sayıda personel alacak! Büro personeli, şoför, temizlik görevlisi...

Emeklilere Temmuz zammı şoku! Bu detayı bilmeyenler sıfır zam alacak!

Sigaraya tarihin en büyük zammı! Zamlı fiyat tiryakilere sigarayı bıraktırır!

Denizbank lise, üniversite mezunu personel alımı yapacak! O illerde iş arayanlara müjde

Evinin tapusu olanlara flaş uyarı! Bakanlık bu sabah milyonlarca kişiye duyurdu