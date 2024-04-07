Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ küslük iddialarına yanıt geldi

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yakın dost oldukları biliniyordu. Ancak son zamanlarda aralarının açıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialara Çağatay Ulusoy, bir açıklama yaparak yanıt verdi.

Ulusoy, bir mekandan çıkarken gazetecilerle sohbet ederken herkesin bayramını kutladı. Ardından "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum, bu gün de yorgunum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy, "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını ifade etti.



