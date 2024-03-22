Can Yaman'dan rekor ücret! Yeni dizisinden bölüm başına 5.2 milyon TL kazanacak!

Can Yaman, İtalyan yapımı Sandokan dizisinden bölüm başına 150 bin Euro (yaklaşık 5.200.000 TL) kazanacak. Bu ücret, bir Türk oyuncunun bir diziden bölüm başına aldığı en yüksek ücretlerden biri olarak kabul edilir.





Can Yaman, Sandokan dizisinde 19. yüzyılda Borneo adasında yaşayan efsanevi korsan Sandokan'ı canlandıracak. Dizi, Sandokan'ın İngiliz sömürgecilere karşı mücadelesini konu alacak.

Dizinin çekimleri 22 Nisan'da başlayacak ve İtalya'da yayınlanacak. Dizinin Türkiye'de de yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.

Can Yaman'ın Sandokan dizisinden bölüm başına 150 bin Euro kazanacak olması, birçok kişiyi şaşırttı. Bu ücret, bazı Hollywood yıldızlarının bile bölüm başına aldığı ücretten daha fazla.

Can Yaman'ın son yıllarda İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinmesi, dizinin yüksek bütçesinin en önemli nedenlerinden biri. Yaman, İtalya'da yayınlanan birçok reklam filminde de rol aldı.

Sandokan dizisinin Can Yaman'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Dizi, Yaman'ın uluslararası alanda daha da tanınmasını sağlayabilir.

Can Yaman'ın Sandokan dizisinden bölüm başına 150 bin Euro kazanacak olması, Türk dizi sektöründe de büyük yankı uyandırdı.