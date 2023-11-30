Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile Yeniden Bir Araya Gelme İhtimalini Açıkladı

Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile Yeniden Birlikte Olacak mı?

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Cansu Dere, yüzü olduğu bir markanın lansmanında göz kamaştıran bir elbiseyle katıldığı gecede tüm ilgiyi üzerine topladı. Dere, “Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar yeni bir projede yer alır mısınız?” sorusuna cevap verdi.

Cansu Dere, Yeni Bir İş Arıyor

Cansu Dere’nin yüzü olduğu bir marka, önceki akşam hem özel bir tanıtım hem de yılbaşı partisi için Ulus 29’da bir gece düzenledi. Geceye iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Boğaç Aksoy, Kaan Aslı Cüreklibatur ve Arzu Kunt gibi isimler gecede yer aldı. Parti öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Dere, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen güzel oyuncu, şık bir elbiseyle gecede tüm ilgiyi üzerine topladı.

Yeni bir iş beklediğini dile getiren Dere, “Tam olarak beni heyecanlandıran bir iş gelmedi. Birçok şey okuyorum ama hala yok. Stabil devam ediyor” dedi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in başrolünde olduğu ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filmi hakkında ise oyuncu, “Henüz fırsatım olmadı izleyemedim ama en kısa zamanda takip edeceğim” şeklinde konuştu.

Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile Yeniden Birlikte Olacak mı?

Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar yeni bir projede yer alır mısınız? sorusuna ise, “Bir daha tabii ki çalışırız ama şu an için öyle bir proje yok” cevabını verdi. Dere ve İmirzalıoğlu, 2006 yılında ‘Ezel’ dizisinde birlikte rol almış ve büyük beğeni toplamıştı.