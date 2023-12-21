Cem Adrian meğer eskiden bu işi yapıyormuş! Ünlü sanatçı tek tek anlattı: Henüz 23 yaşındayken...

Cem Adrian müzik dünyasında ilginç bir başlangıç ​​yaptı. Türkiye'nin saygın piyanistlerinden birisi olan Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde yazdığı bir yazıyla müzik dünyasını şaşırtan bilgileri ortaya çıkardı. Fazıl Say, açıklamasında "Cem Adrian, müziğe girmeden önce tarot kartlarını okuyarak geçimini sağlıyordu." dedi.

Cem Adrian'ın eski mesleğini duyanlar çok şaşırdı!

Fazıl Say, Cem Adrian'ı 2004 yılında Demet Sağıroğlu'nun gönderdiği demo şarkıyla keşfettiğini söyledi. Bu demoda Say, Adrian'ın 7 oktavlık ses aralığından ve sesini değiştirebilme yeteneğinden son derece etkilendi.





Fazıl Say, konuya ilişkin açıklamasında "Cem Adrian'ı ilk kez 2004'ün başında duymuştum. Bu demoyu dinlediğimde beni şok eden garip bir ses yelpazesiyle, bir formdan diğerine değişebilen, farklı bir formda olan ve istediğini yapan bir ses yeteneğiyle karşı karşıya kaldım. Ses yeteneği etkileyici bir şiirsellik var ve özgünlükte ifade gücü çok yüksek." şeklinde ifadeler kullandı.

Meğer falcıymış...

Fazıl Say, Cem Adrian'ı keşfettiğinde 23 yaşında olduğunu ve o dönemde şarkıcının Beyoğlu'nda tarot kartları okuyarak para kazandığını anlattı. "Beyoğlu'nda tarot okuyarak para kazandı" diyen Say, Adrian'ın müzikteki yolculuğuna nasıl başladığını detaylı bir şekilde aktardı.

Bilkent'teki eğitim ve ilk konserler..





Fazıl Say, Adrian'ı Bilkent Üniversitesi'ne stajyer olarak kabul ettiğini ve kendisine müzik teorisi, armoni, piyano, orkestrasyon da eğitim verdiğini söyledi. Say, Adrian'ın ilk ciddi konserini Bilkent'te verdiğini sözlerine ekledi.

Cem Adrian'ı müzik dünyasıyla tanıştırdığını ve ilk albümünün yapımcılığını da üstlendiğini anlatan Fazıl Say, Adrian'ın "Bu Şarkıyı Senin İçin Yazdım" adlı şarksının ilk hiti olduğunu ve sonrasında Cem'i yalnız bıraktığını, Adrian'ın kendi yolunu çizmesine destek verdiğini ifade etti.

20 yıl sonra sahneye dönüş..

Fazıl Say, özel öğrenci Cem Adrian'la 20 yıl sonra özel bir performansla sahneye döneceklerini duyurdu. 24 ve 25 Aralık tarihlerinde İstanbul Vw Arena'da düzenlenecek konserin biletlerinin tükendiğini sözlerine ekledi.

Fazıl Say'ın mesajı müzikseverler tarafından büyük ilgi görürken, Cem Adrian'ın müziğe başlamadan önceki ilginç geçmişi de hayranlarını şaşırttı.