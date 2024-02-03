Cem Karaca’nın Gözyaşları filmine eşinden tepki: “Gerçeği yansıtmıyor” diyerek dava açtı!

Cem Karaca Filmi Salı Gününe Kadar Vizyonda

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca'nın yaşam öyküsünü konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, vizyona girdiği ilk haftada 142 bin 199 kişi tarafından izlenerek 18 milyon 750 bin 336 TL hasılat elde etti. Ancak film, Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın itirazıyla karşı karşıya kaldı.

İlkim Karaca Film İçin Tedbir Kararı Aldırdı

İlkim Karaca, film yapımcılarının kendisinden izin almadan filmi çektiklerini iddia ederek, filmin gösteriminin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, İlkim Karaca'nın 90 milyon TL bütçeli film için 3,5 milyon TL teminat yatırması halinde filmin yayından kaldırılmasına karar verdi. İlkim Karaca'nın teminatı salı akşamına kadar yatırması gerekiyor. Film ise şimdilik vizyonda kalmaya devam ediyor.

İlkim Karaca Filmdeki Cem Karaca'ya Tepkili

İlkim Karaca'nın geçen hafta cumartesi günü kızı Martı Balamir'le birlikte Kanyon'da filmi izlediği öğrenildi. Filmin başında "Cem Karaca'nın hayat hikâyesinden esinlenilmiştir" yazısını gören İlkim Karaca'nın "Dakika bir gol bir dediği" ve filmdeki Cem Karaca'nın gerçeği yansıtmadığını düşünerek üzüldüğü ifade edildi. İlkim Karaca'nın ayrıca dostlarına "Bu davayı açmakta ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım" dediği de belirtildi.

Film Cem Karaca'nın Oğlunun Danışmanlığında Çekildi

Film, Cem Karaca'nın Feride Balkan'la olan evliliğinden olan oğlu Emrah Karaca'nın danışmanlığında hazırlandı. Emrah Karaca, İlkim Karaca'nın film için yapımcılardan 16 milyon TL talep ettiğini, bu talebin karşılanmaması üzerine de filmi durdurmak için dava açtığını savundu.