Demet Akalın'dan Dilan Polat ile İlgili Şok İddia!

Gel Konuşalım adlı programda, Demet Akalın'dan Polat çifti ile ilgili bomba iddia

Dilan Polat'ın İsmail Saymaz'a yazdığı mektubu, sunuculuğunu üstlendiği programda ele alan Demet Akalın, Dilan Polat'ın yazdığı, ''Çocuğunuz aydınlığınıza sebep olsun.'' Satırlarını okurken, ''Keşke önce kendi çocuklarının aydınlığını düşünseydi de bu kadar entrika'nın içerisine girmeseydi.'' Dedi. Sözlerine devam eden Akalın, benim görüştüğüm zaman Engin, Dilan'ı dövüyordu. Dilan'ın kolları mosmor oluyordu. Bana bir gün geldiğinde, yanımda yakın arkadaşım Ece vardı. Ece'den Dilan'ı karakola götürmesini rica ettim ''Dilan'ı sen götür, ben götürürsem olay büyür. Medya'ya yansımasın.'' Sonrasında Dilan şikayetçi olmak istemedi vazgeçti. İddiları'nda bulundu.

Demet Akalın ve Dilan Polat Neden Görüşmüyor?

Demet Akalın, Dilan ile fotoğrafçılık yaptığı zamanlarda görüşüyorduk bir sezon çalıştık, sonrasında bir şekilde koptuk. Geçenlerde ise Hira ve benimle ilgili dalga geçen paylaşımlarda bulundu. Bir daha da görüşmedim.