Sosyal medya fenomeni Rabia Toprak'ın 'zenginleşmeden' öncesi köy yaşantısı ortaya çıktı!

Sosyal medya fenomenlerinin aniden zenginleşerek lüks yaşamaya başlaması kullanıcıların epey dikkatini çekiyor. Dilan Polat'tan sonra en çok eleştirilen isim Rabia Toprak oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİKKAT ÇEKEN FENOMEN RABİA TOPRAK

Engin Polat ve Dilan Polat dosyasıyla ilgili gelişmeler devam ederken aniden zenginleşen sosyal medya fenomenleriyle ilgili de birçok şikayet oluşmaya başladı. Yakın zamanda köy yaşantısı olan Rabia Toprak isimli sosyal medya fenomeninin kısa süre içinde zenginleştiği, ev, iş yeri ve lüks arabalara sahip olduğu iddia edildi. Mal varlıkları ile ilgili yalanlama yapan Toprak'ın mide ameliyatı olduğu ve kilo verip tarzının değiştiği de konuşulmaya başlandı. 28 yaşında olan Toprak'ın şu an sosyal medyada 756 bin takipçisi var ve 2021 senesinde Dubai'ye ziyarete gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurarak birçok ofis, araba, eve sahip olduğu iddia ediliyor.





Rabia Toprak ise sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalanlayarak hiçbir zaman köyde yaşamadığını, tek estetiğinin mide ameliyatı olmak olduğunu ve bu iddiaları çıkaranlarla hukuki sürece gireceğini söyledi. Toprak açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Sevgili takipçilerim, sosyal medyada yaptığım paylaşımların kişisel verilerimi içerdiği için bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü kişiler tarafından paylaşımının yapılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma, Ele Geçirme suçlarını oluşturuyor. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarım üstünde yaptığım paylaşımların altına yazılan hakaret içerikli yorumlar Türk Ceza Kanunu 125. madde kapsamında hakaret suçu oluşturuyor. Suçları işleyen kişilere karşı avukatım suç duyurusunda bulunacak.'