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Dilan Polat davasında aylar sonra flaş gelişme! Mahkeme kararını duyurdu

Dilan Polat davasında aylar sonra flaş gelişme! Mahkeme kararını duyurdu Sosyal medya fenomen davaları son yılların en ilginç ve merak edilen davaları oldu. En fazla ilgi odağı olan Polat çifti davasında sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…