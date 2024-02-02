Dilan Polat davasında aylar sonra flaş gelişme! Mahkeme kararını duyurdu
Sosyal medya fenomen davaları son yılların en ilginç ve merak edilen davaları oldu. En fazla ilgi odağı olan Polat çifti davasında sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…
Son yılların en merak edilen Dilan-Engin Polat çifti davasında yeni gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…
DİLAN VE ENGİN POLAT'LA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! MAHKEME KARARINI VERDİ
Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat'ta çığır açan gelişmeler. 1 No'lu Sulh Ceza Mahkemesi'nde aylık gözaltı takibi yapıldı. Dilan ve Engin Polat hakkında karar çıktı.
Hakkında kara para aklama soruşturması açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Gazeteci Emrullah Erdinç bu kararı sosyal ağ hesabından duyurdu.
5 Kasım 2023'te çıkarıldığı mahkemece "kara para aklama", "vergi kaçakçılığı" ve "örgüt kurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesinin işlemleri hâlâ sürüyor.
Cezaevinden gönderdikleri mektuplar ve avukatlarının ifadeleriyle dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat'ın davasında karar çıktı.
Erdinç, "Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın aylık tutukluluk incelemesinin ardından hakim, tutukluluk halinin devamına karar verdi" dedi.