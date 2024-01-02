Dilan Polat davasında flaş gelişme: Umutlu bekleyiş başladı

Polat çiftinin avukatları önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLAT ÇİFTİNİN YENİ UMUDU

Sosyal medyada paylaşımlarıyla milyonlarca ürün sattığını belirten Dilan Polat'ın ürünleri artık TMSF tarafından satılıyor. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya satışların yeniden başlamasıyla birlikte lüks yaşamın kaynağının ortaya çıkacağını belirtti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yanında yakınları da kara para aklama iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. İddialara göre çiftin mal varlığının yasa dışı bahisle elde edilerek şirketler üstünden aklandığı söylendi. Lüks yaşamıyla dikkatleri üstüne çeken Polat çiftinin mal varlığı kaynağının ise kara para aklama olduğu iddia ediliyor.





Polat çiftinin soruşturması başladıktan sonra mal varlıklarına el koyulmuş ve kozmetik satışları durdurulmuştu. TMSF tarafından atanan kayyumlarla birlikte ürün satışları tekrar başladı ve Dilan Polat bu olay sonrasında yeniden umutlandı. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Önümüzdeki ay göreceğiz TMSF rakamlarıyla bugünkü sipariş ve satışlar örtüşürse aslında savcılığın soruşturduğu şeyin ortadan kalktığı görülecek. O zaman bahis ve kara para aklama iddiaları ortadan kalkacak. MASAK raporu ve konuşulan delillerle hesaplamalarla eğer bu şirketler satışlarını önceki satışlara yakın hale getirirse paranın kaynağı satıştır diye MASAK ve kamuoyu söyleyecek.'