Dilan Polat'ı ele vermişlerdi! 2. Sayfa programı için şok karar: Acun sonunda yaptı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, uzun yıllardır gündüz kuşağının vazgeçilmezi olan "Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa" programının yerine gelecek projeyi duyurdu. Yılın son cuma günü, 29 Aralık'ta ekranlara veda edecek olan programın yerine, izleyicileri büyük bir merakla bekleyen "Aramızda Kalmasın" adlı yeni magazin programı başlayacak.

"Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa" programı, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok izlenen gündüz programları arasında yer alarak büyük bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Ancak, Gülşen Yüksel Salt'ın ayrılma kararı almasıyla program sona eriyor. Yeni program, 2 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak ve TV8 ekranlarında magazin dünyasına farklı bir soluk getirecek.





"Aramızda Kalmasın" programının sunuculuğunu, Müge Dağıstanlı'nın yanında Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu üstlenecek. Acun Ilıcalı, bu yeni projenin TV8 izleyicilerini heyecanlandıracağını ve magazin dünyasına yeni bir bakış açısı getireceğini ifade etti.

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu "Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa" programı, gündüz kuşağında izleyicilerle buluşmaya hazırlandığı son günlerde, televizyonseverleri nostaljik anılara sürükleyerek veda edecek. Yeni yılın ilk günlerinde başlayacak "Aramızda Kalmasın" programı ise izleyicilere farklı ve renkli bir magazin deneyimi sunmaya aday.