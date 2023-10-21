Dilan Polat'ın altınlı fincanının gerçek fiyatı ortaya çıktı

Lüks yaşantısı ve tartışmalı mal varlığı konularıyla dikkat çeken Dilan Polat, son iddialarıyla gündemde. Mal varlığına el konulduğu yönündeki haberlerin ardından yaşadığı zorlu süreci paylaşan Dilan Polat, gözyaşları içinde altın tozu ve fincanın sahte olduğunu söylemişti. Ancak merak edilen soru şu oldu: Bu altın kaplama fincanın aslında ne kadar değerli? Detaylar ortaya çıktı.





Sosyal medya fenomeni ve lüks yaşam tarzıyla tanınan Dilan Polat, beraberinde eşi Engin Polat ve aile üyeleri ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından açılan bir soruşturmanın merkezinde bulunuyor. Şüpheliler hakkında, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak' dahil olmak üzere toplamda dört ayrı suçlamayla soruşturma yürütülüyor.

Soruşturmanın parçası olarak, şüphelilerin yönetiminde bulunduğu 21 şirketle ilgili tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi. Bu gelişme, Dilan Polat'ın sosyal medya platformlarında lüks yaşam tarzını sergilemesi ve bir kafe programında içtiği altın tozlu kahve ile gündeme gelmişti. Polat, fincanın sahte olduğunu belirterek altın tozlu içeceğin değerini sorgulamıştı. Ancak, incelendikten sonra altınlı fincanın markanın sayfasında tam 46 bin TL'ye satıldığı belirlendi. Bu gelişmeler, Polat ve ailesinin finansal faaliyetlerinin inceleme altına alındığı bir dönemde dikkat çekiyor ve kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.