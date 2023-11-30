Dilan Polat kankalarının başını yaktı! Fenomenlere peş peşe yasak geldi

Dilan Polat ve "Şampiyonlar Ekibi"ne yurt dışı yasağı getirildi! İşte o isimler...

Dilan Polat kankalarının başını yaktı! Fenomenlere peş peşe yasak geldi
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Dilan - Engin Polat çifti davasının yankıları sürerken, davanın çıkış noktasını oluşturan kara para aklama suçlamalarıyla gündeme gelen fenomen çift Özlem ve Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gazeteci Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı bilgilere göre, Dilan Polat'ın yakın çevresinde bulunan ve birlikte poz verip "şampiyonlar ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki isimler, soruşturmanın kapsamına dahil edildi. Bu isimler arasında yurt dışına çıkma yasağı konulan fenomenler arasında şu isimler bulunuyor:

dilan polat engin polat kara para

Eylül Öztürk

Feyzanur Başar

İlayda Topal

İlke Alagöz

Kadir Yiğit

Merve Nur Korkut

Muhammed Oğuz Başar

Murat Yiğit

Nurgül Yiğit

Tolunay Topal

Tuğba Demirhan

Yavuz Selim Korkut

eylül öztürk dilan polat

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve birçok yakınıyla birlikte kara para aklama suçlamaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şimdi ise davanın yıldızları arasında yer alan Özlem ve Tayyar Öz çifti, benzer suçlamalarla karşı karşıya. Bu bağlamda başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın çevresinde bulunan birçok fenomen isim de dikkat çekiyor.

Polat davası, fenomenlerin yurt dışı yasağıyla birlikte yeni bir boyut kazanırken, soruşturmanın gelişmeleri merakla bekleniyor.

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