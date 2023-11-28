Dilan Polat kontrol altında: Avukatı gerçekleri açıkladı

Dilan Polat'ın intihar edeceği yönündeki iddialara avukatından açıklama geldi. İşte detaylar...

Dilan Polat kontrol altında: Avukatı gerçekleri açıkladı
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İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ. AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat’ın, kaldığı cezaevinde intihar edeceği iddiası ortalığı karıştırdı. Ünlü fenomenin avukatı Osman Eryiğit intihar hakkındaki söylentilere de açıklık getirdi. İşte detaylar….

dilan polat

İDDİALARI YALANLADI

Ünlü fenomen Dilan Polat’ın Avukatı Osman Eryiğit, Polat'ın durumu hakkında bilgiler paylaştı. Polat’ın intihar düşüncesinde olduğu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Avukat Eryiğit Polat’ın kızı ile görütüğünü ve her şey in de yolunda olduğunu söyledi. Dilan Polat ın kızına suçsuz olduğunu söylediğini ve zamanı gelince çıkacağını söylediğini belirten avukatı durumun iyi olduğunu aktardı.

Daha önce de Dilan Polatın eşi ile yaptığı görüşmede intihar edeceğini söylediği iddia edilmişti.

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