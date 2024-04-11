Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan ile ilişkisini açıkladı

Uzun bir aradan sonra İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen ve gündemde kendine yer bulan Yılmaz Erdoğan'ın, son zamanlarda Cansu Taşkın ile ilişkisi olduğu iddiaları medyada dolaşıyordu. Ancak her iki taraf da konuyla ilgili sessiz kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Cansu Taşkın, Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu ve sunucunun ilişki iddialarını sorduğu anlarda sessiz kalmadı.

Taşkın, "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım ve konuşmamaya devam edeceğim. Sosyal medyada da bu konuyu gündemde tutmadım. Evet, haberler doğru, bunu söyleyeyim. Yani sonuç olarak, kötü bir şey yapmadık. Bu çok normal değil mi?" şeklinde konuştu.

Özel hayatına ilişkin sorular devam ettiğinde ise Taşkın, "Çok girmek istemiyorum o konulara. Benim için çok değerli bir insan." şeklinde ifade etti.