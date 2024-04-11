Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan ile ilişkisini açıkladı

Yılmaz Erdoğan'ın, son zamanlarda Cansu Taşkın ile ilişkisi olduğu iddiaları medyada dolaşıyordu. Ancak her iki taraf da konuyla ilgili sessiz kalmıştı.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 14:48
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan ile ilişkisini açıkladı

Uzun bir aradan sonra İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen ve gündemde kendine yer bulan Yılmaz Erdoğan'ın, son zamanlarda Cansu Taşkın ile ilişkisi olduğu iddiaları medyada dolaşıyordu. Ancak her iki taraf da konuyla ilgili sessiz kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Cansu Taşkın, Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu ve sunucunun ilişki iddialarını sorduğu anlarda sessiz kalmadı.

Taşkın, "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım ve konuşmamaya devam edeceğim. Sosyal medyada da bu konuyu gündemde tutmadım. Evet, haberler doğru, bunu söyleyeyim. Yani sonuç olarak, kötü bir şey yapmadık. Bu çok normal değil mi?" şeklinde konuştu.

Özel hayatına ilişkin sorular devam ettiğinde ise Taşkın, "Çok girmek istemiyorum o konulara. Benim için çok değerli bir insan." şeklinde ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı! 81 ilde o kadrolara alım yapılacak

2000-2010 arası SGK girişlilere 10 yılda emeklilik piyangosu! Erken emeklilik tablosu değişti

Sermaye Piyasası Kurulu memur alımı duyurusu geldi! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Battaniyeyi şimdiye kadar yanlış yıkıyormuşuz! Meğer böyle yıkanınca hem eskimiyor hem tertemiz oluyormuş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı
2
2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti
3
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan kötü haber: Hastalığını açıkladı
4
Beyazıt Öztürk'ün eski aşkı ifşa oldu! Sır gibi sakladığı isim bakın kim çıktı!
5
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Beria Özden'e sert çıktı!
6
Dilan ve Engin Polat'tan yeni gelişme: Engin Polat'ın cezaevinden fotoğrafı sızdırıldı!
7
Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Kıyafetlere ütü yapmadan ütülü gibi göstermenin yolu! 9 adımda jilet gibi olacak

Otomobil almak isteyen o modele koşuyor! Tam 100 bin TL birden ucuzladı!

Zincir marketlerden flaş karar! Aynı ürünleri bakın kaç TL'ye getirecekler: A101, BİM, ŞOK...

İslam Memiş'ten flaş dolar uyarısı! Doları olan, dolar borçlananlar aman dikkat!

Battaniyeyi şimdiye kadar yanlış yıkıyormuşuz! Meğer böyle yıkanınca hem eskimiyor hem tertemiz oluyormuş

Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bakanlık duyurdu: Şimdi başvur hesabına 1250 TL gelsin

A101 11 Nisan indirimini füze gibi uçurdu! Onlarca ürünlde yüzde 30'luk indirim var

BES ödemesi yapanlara sabah müjdesi! Tam yüzde 50'si başvurana iade edilecek

2000-2010 arası SGK girişlilere 10 yılda emeklilik piyangosu! Erken emeklilik tablosu değişti

Sermaye Piyasası Kurulu memur alımı duyurusu geldi! Başvuru şartları tek tek açıklandı

O kişiler artık tek kuruş vergi ödemeyecek! Milyonlarca kişinin henüz haberi yok

KPSS 60 puan ile personel alımı başladı! 81 ilde o kadrolara alım yapılacak