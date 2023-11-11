Ebru Şallı'ya büyük şok: Eşine dolandırıcılıkla suçlanıyor

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un adı, nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla anılmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, iş insanı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu dört kişi, kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılıyor.

İddianamede adı geçen müştekiler Ömer A. ve Anvar M., ortak bir dış ticaret işine sahip oldukları belirtilmiştir. İkilinin 500 bin dolarla kripto para alımı yapmak istedikleri ve bu işlem için sanık Abdullah Alkreish ile iletişime geçtikleri ifade edilmektedir. Abdullah Alkreish'in, müştekileri Uğur Akkuş ile tanıştırdığı ve 30 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinde bulunan ofisinde bir araya getirdiği belirtilmektedir. İddianamede, bu buluşmada müştekilerin Uğur Akkuş'a 497 bin doları elden teslim ettikleri kaydedilmektedir.

Uğur Akkuş'un, müştekileri ikna etmek ve güven inşa etmek amacıyla kripto para işleminin devamı için 2 bin 500 dolarlık bir miktarı Anvar M'nin hesabına transfer ettiği ifade edilmektedir. Ancak, Akkuş'un iş yerinden ayrılırken "Parayı bankaya yatırıp geleceğim." diyerek geri dönmediği ve müştekilerin bekleyişi sonucunda dolandırıldıkları anlaşılmaktadır. Mahkeme sürecinde Uğur Akkuş ve diğer sanıkların, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtilmektedir.





Uğur Akkuş ve Yardımcıları İçin Hapis Talebi: Kripto Para Dolandırıcılığı Davası Sürüyor! Uğur Akkuş ve Yardımcıları Kripto Para Dolandırıcılığı Davasında Hapis Tehdidiyle Karşı Karşıya!

Ebru Şallı'nın eşi ve iş insanı olarak bilinen Uğur Akkuş, kripto para ticareti vaadiyle müştekilerden iddia edilen 500 bin doları almasıyla ilgili dolandırıcılık davasıyla baş başa kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Uğur Akkuş'u ve yardımcılarını içererek dört sanık hakkında 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İddianameye göre, Uğur Akkuş, müştekilerden aldığı parayı bankaya teslim etmelerini söyleyerek, kripto para transferi yapmadan haksız menfaat elde ettiği iddia ediliyor. Bu nedenle, sanıkların "ticari faaliyetler sırasında nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanıklardan Abdullah Alkreish'in avukatı, müvekkilinin ailesinin geri gönderme merkezinde olduğunu ve sınır dışı edilebilecekleri gerekçesiyle "yurt dışı çıkış yasağı" talebinde bulundu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi değerlendirerek Abdullah Alkreish hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol kararı aldı.

Unutulmamalıdır ki, Uğur Akkuş, haziran ayında bu dosya kapsamında gözaltına alınmış, ancak müşteki Ömer A'nın zararının giderilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Dolandırıcılık davası hala kamuoyu tarafından yakından takip edilmekte olup, sanıkların suçlamalarla ilgili mahkeme sürecinde karşılaşacakları hüküm büyük bir merak konusu haline gelmiştir. Davanın seyrini belirleyecek olan bu önemli gelişmelerin, Uğur Akkuş ve diğer sanıkların geleceği üzerindeki etkileri büyük bir dikkatle beklenmektedir.