Dilan Polat para basmaya devam ediyor! Yokken daha popüler: İlk 10'a girdi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanatçı Dilan Polat, Enerci adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan operasyonla birlikte tutuklanan isimler arasında yer alan Polat, cezaevinde olmasına rağmen YouTube'da büyük bir başarı elde etti.

Cezaevi koşullarına adapte olan Polat, haftalık 133 TL'lik harcama limitiyle, sınırlı iletişim imkanlarına rağmen, şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Cezaevi sistemi gereği haftada sadece bir kez 10 dakikalık telefon görüşmesi yapabilen Polat'ın, aylık üç kapalı görüş ve bir açık görüş hakkı bulunuyor. Bu sınırlı iletişim imkanlarına rağmen, Enerci şarkısı YouTube'da izlenme rekorları kırıyor.





Polat'ın Enerci adlı şarkısı, cezaevine girmeden önce dikkat çekici bir şekilde 70 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı. Ancak son zamanlarda popülerliği artarak 100 milyon izlenmeye yaklaştı ve bu süreçte yaklaşık 5 milyon lira gelir elde etti. Bu başarısıyla Polat'ın şarkısı, YouTube'un en popüler videoları arasında kendine yer buldu.

Cezaevinde olmasına rağmen sanatını sürdüren Dilan Polat, Enerci şarkısıyla büyük bir hayran kitlesi edindi ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak adından söz ettirmeye devam ediyor.