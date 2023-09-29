Dilan Polat ve Engin Polat'tan sosyal medyayı sallayan açıklama

Son dönemde kara para aklama ve tetikçi tutma iddialarıyla adları sıkça anılan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, önceki akşam sessizliğini bozarak Instagram hesaplarının hikaye kısmından önemli bir açıklama yaptı. Uzun süredir medyanın ve kamuoyunun yakından takip ettiği bu iddialarla ilgili çiftin açıklamaları merakla bekleniyordu. Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken çift, bu kez iddialara net bir yanıt vermek üzereydi.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptıkları paylaşımda, Dilan Polat ve Engin Polat çifti, gündemde yer alan bu iddialara açıklık getirmeyi amaçladı. Ancak, içerikleri kısa süreli olarak paylaşılan hikayelerden ibaret olduğu için net detaylar verilmedi. Çift, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtse de, kamuoyu daha fazla ayrıntı ve kesin cevaplar bekliyor.

Söz konusu iddialar ve çiftin açıklamasıyla ilgili detaylar, yakın zamanda ortaya çıkacak ve bu konudaki tartışmalar daha fazla gündemde kalacak gibi görünüyor.





Ünlü isim Engin Polat, 2018 yılından beri devlet tarafından incelendiklerini belirterek, bu inceleme sürecinde herhangi bir sorunun tespit edilmediğini vurguladı. Ancak son olayların ardından yeniden inceleme başlatıldığını açıkladı. "Ben trafik cezası yediğimde 'para zaten devletimize gidiyor' deyip gülen bir insanım." diyerek mizahi bir üslupla durumunu ifade etti. Engin Polat, incelemenin ardından yine herhangi bir sorun çıkmayacağına inandığını ve 2024 yılında işlerinin daha da büyüyeceğini belirtti.

Eşi Dilan Polat ise Engin Polat'ın sözleri sonrasında rahatladığını dile getirerek, kendisi hakkında çeşitli ithamlarda bulunanlara yanıt verdi. "Dilan Polat bir reklam panosu. Yürüyen reklam panosuyum, cevap vereyim de kendi ürünlerini arada tanıtsınlar diye uğraşıyorlar." diyerek mizahi bir şekilde durumunu ifade etti. Ayrıca, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı güçlü duruşunu ve istihdam sağlayan bir birey olduğunu vurgulayarak, elindeki imkanlarla neler başarabileceğini ifade etti. Her iki isim de geleceklerine dair olumlu açıklamalar yaparak, yaşanan sürecin kendilerini daha da güçlendireceğine inandıklarını belirtti.

Polat kendisi hakkında yapılan eleştirilere mizahi bir yaklaşımla cevap vererek, güçlü duruşunu vurguladı ve gelecekte ne kadar başarılı olabileceğini anlattı. Çift, yaşadıkları sürecin kendilerini daha da güçlendireceğine, işlerinin büyüyerek devam edeceğine inanıyor. Öte yandan, kamuoyunda tartışma yaratan bu olaylar, ünlü çiftin yaşam tarzı ve finansal durumları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için birçok kesim tarafından yakından takip edilmekte. Son inceleme ve açıklamalarla birlikte, gündemdeki bu konuyla ilgili kamuoyunda bir nebze de olsa açıklık sağlanmış oldu. Gelecekte yaşanacak gelişmeler ise merakla beklenmekte.