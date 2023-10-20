  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Dünyaca ünlü şarkıcının yakın koruması İsrail ordusunda

Dünyaca ünlü şarkıcının yakın koruması İsrail ordusunda

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü şarkıcının yakın koruması İsrail ordusunda
Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in korumalığını yapan koruma görevlisi İsrail'e giderek askeri üniformayı giydi ve İsrail ordusuna katılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar.

Grammy ödüllü sanatçı Taylor Swift'i Eras Tour'da sırasında korumalığını yapan koruması, Filistin'de savaşmak için evine döndü. Koruma, askeri üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak İsrail ordusuna katılacağını duyurdu.

koruma

İsrail Gazze'ye saldırmaya devam etmektedir. İsrail ordusu dün akşam Gazze'deki El-Ehl Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Katliamın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in dünya turnesi Eras Tour'da korumalığını yapan subay, Filistin'le mücadele etmek üzere ülkesi İsrail'e döndü. Swift'in ABD'ye gitmeden önce güvenliğini sağlayan korumanın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) mensubu olduğu öğrenildi.

Koruma, askeri üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak şunları yazdı: "Ben İsrail'in yanındayım. Sadece bir Yahudi devleti olmamalı, insanlığın yanında olmalı."

koruma

Koruma, bir TikTok videosunun, bir konserden sonra Swift'e sahne dışında eşlik ettiğini ve seyirciyi potansiyel tehditlere karşı dikkatli ve hızlı bir şekilde taradığını göstermesinin ardından ün kazandı.

Magazin
BBG evinin Gaye'sinin yeni haliyle tanıyabilene aşk olsun
BBG evinin Gaye'sinin yeni haliyle tanıyabilene aşk olsun
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'den kötü haber: Annesi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'den kötü haber: Annesi hayatını kaybetti
Şarkıcı Berdan Mardini genç sevgilisiyle el ele nispet yaptı
Şarkıcı Berdan Mardini genç sevgilisiyle el ele nispet yaptı
Dilan Polat'a operasyon hazırlığı: Ünlü gazeteci miktarı açıkladı
Dilan Polat'a operasyon hazırlığı: Ünlü gazeteci miktarı açıkladı
TikTok fenomeni ilk soruda sınıfta kaldı: O soru neredeyse eliyordu
TikTok fenomeni ilk soruda sınıfta kaldı: O soru neredeyse eliyordu
Yalı Çapkını'ndan bir aşk sürprizi daha! Ünlü oyuncular sarmaş dolaş yakalandı
Yalı Çapkını'ndan bir aşk sürprizi daha! Ünlü oyuncular sarmaş dolaş yakalandı
Acun Ilıcalı gerçeği ilk kez açıkladı! Hasan Can Kaya meğer bunu yapmış
Acun Ilıcalı gerçeği ilk kez açıkladı! Hasan Can Kaya meğer bunu yapmış