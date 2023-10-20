Dünyaca ünlü şarkıcının yakın koruması İsrail ordusunda

Grammy ödüllü sanatçı Taylor Swift'i Eras Tour'da sırasında korumalığını yapan koruması, Filistin'de savaşmak için evine döndü. Koruma, askeri üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak İsrail ordusuna katılacağını duyurdu.





İsrail Gazze'ye saldırmaya devam etmektedir. İsrail ordusu dün akşam Gazze'deki El-Ehl Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Katliamın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in dünya turnesi Eras Tour'da korumalığını yapan subay, Filistin'le mücadele etmek üzere ülkesi İsrail'e döndü. Swift'in ABD'ye gitmeden önce güvenliğini sağlayan korumanın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) mensubu olduğu öğrenildi.

Koruma, askeri üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak şunları yazdı: "Ben İsrail'in yanındayım. Sadece bir Yahudi devleti olmamalı, insanlığın yanında olmalı."





Koruma, bir TikTok videosunun, bir konserden sonra Swift'e sahne dışında eşlik ettiğini ve seyirciyi potansiyel tehditlere karşı dikkatli ve hızlı bir şekilde taradığını göstermesinin ardından ün kazandı.